Usa, 2.000 soldati in allerta per conflitto Israele-Hamas

Il Pentagono annuncia che 2.000 soldati americani sono stati messi in stato di allerta per un eventuale dispiegamento nella regione nell'ambito del conflitto fra Israele e Hamas. La notizia era stata anticipata ieri dal Wall Street Journal.

La messa in stato di allerta dei soldati american è una decisione presa per fare in modo che siano pronti a un dispiegamento e punta a rafforzare la capacità del dipartimento della Difesa Usa di rispondere rapidamente all'evoluzione della situazione in Medio Oriente. Lo afferma il Pentagono in una nota, sottolineando che il segretario alla Difesa Lloyd Austin continuerà a valutare la postura americana e resterà in stretto contatto con gli alleati e i partner.



