Joe Biden a sorpresa al gala per il 48/o anniversario Niaf

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è intervenuto a sorpresa al gala per il 48/o anniversario della Niaf, la National italian-american foundation, presentato dalla moglie Jill attesa all'evento.

"Gli italoamericani hanno fatto molto per gli Stati Uniti", ha detto il presidente, che ha avuto uno scambio di battute con l'ambasciatrice italiana negli Usa Mariangela Zappia, che ha poi salutato con un caloroso abbraccio.

"Sono fiera di essere italoamericana, ha poi detto nel suo discorso la First Lady americana Jill Biden. "Mio marito è impegnato a sviluppare quello che abbiamo costruito e per questo sta promuovendo l'economia dal basso verso l'alto", secondo i valori di "generosità e lealtà" dei primi immigrati, ha sottolineato la prima first lady di origini italiane.

Gli Stati Uniti sono "il nostro migliore amico" nel mondo - ha poi affermato il vicepremier e ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani -. Insieme con la Nato e il G7 lavoriamo per la pace e la crescita", ha aggiunto.



