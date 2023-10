Biden brucia Trump nella raccolta fondi, 71 milioni contro 45

Per il secondo trimestre consecutivo, Joe Biden surclassa Donald Trump e gli altri sfidanti repubblicani nella raccolta di fondi elettorali per la Casa Bianca: tra luglio e settembre, il presidente ha rastrellato 71 milioni di dollari con il comitato nazionale democratico, contro i 45,5 milioni del tycoon. Nel trimestre precedente Biden aveva doppiato Trump: 72 milioni di dollari, rispetto ai 35 del suo rivale. Ora il commander in chief ha quasi 91 milioni di dollari in banca, una cifra che supera di gran lunga i suoi rivali, a partire dal suo predecessore (37,5 milioni).



