Staff ambasciata Usa non di emergenza può lasciare Israele

Il Dipartimento di Stato Usa ha emesso un avviso di viaggio aggiornato per Israele, Gaza e Cisgiordania, autorizzando la partenza del personale governativo statunitense non di emergenza. Secondo l'avviso, l'autorizzazione della partenza del personale dell'ambasciata americana e dei suoi uffici in Israele riflette "l'imprevedibile situazione della sicurezza" nel Paese. La mossa arriva in vista dell'annunciata invasione di Gaza da parte dell'esercito israeliano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA