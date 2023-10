A Times Square manifestanti filo Palestina e pro Israele

Numerosi manifestanti filo palestinesi si sono nuovamente fronteggiati a Times Square con quelli pro Israele, nel giorno in cui Khaled Meshaal, ex leader di Hamas, ha chiesto ai musulmani un giorno globale di jihad. La polizia di New York ha ribadito che non ci sono credibili minacce ma ha alzato il livello di allerta. A Times Square numericamente sembrano prevalere i filo palestinesi, con cartelli e slogan tipo "La resistenza e' giustificata quando la gente e' colonizzata", "libereremo la Palestina nella nostra vita", "Liberare tutti i palestinesi prigionieri politici", "stop a tutti gli aiuti Usa all'apartheid di Israele".



