I repubblicani hanno scelto come loro candidato per la carica di speaker il deputato Jim Jordan, un 'falco' alleato di Donald Trump. Nella votazione segreta, Jordan e' stato preferito ad Austin Scott, un alleato del destituito speaker Kevin McCarthy: 124 voti contro 81. De vedere se ora il nominee avra' i numeri in aula, dove gli servono almeno 217 voti.



