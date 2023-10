Per Biden la crisi umanitaria a Gaza è una priorità

Joe Biden ha assicurato oggi che "è anche una priorità (per lui) rispondere urgentemente alla crisi umanitaria a Gaza", nel settimo giorno di guerra tra Israele e Hamas. "I miei team nella regione stanno lavorando, in comunicazione con i governi di Israele, Egitto, Giordania, altre nazioni arabe e le Nazioni Unite, per aumentare il sostegno umanitario", ha detto il presidente americano in viaggio a Filadelfia. "Non possiamo perdere di vista il fatto che la stragrande maggioranza dei palestinesi non ha nulla a che fare con Hamas", ha ammonito.



