La Casa Bianca ha confermato le indiscrezioni di stampa secondo le quali i sei miliardi di dollari destinati all'Iran, in base ad un accordo per il rilascio di cinque americani, sono bloccati. "Nessun centesimo di quel denaro è stato inviato all'Iran. I sei miliardi sono ancora tutti depositati in una banca del Qatar", ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby in un briefing con la stampa.



