X segnala post Khamenei. Musk, vuole eliminare Israele

Il post della Guida suprema iraniana Ali Khamenei per celebrare gli attacchi di Hamas in Israele "viola le regole di X. In ogni caso X ha deciso che potrebbe essere nell'interesse del pubblico far restare il post accessibile". E' la segnalazione della piattaforma ai suoi utenti, accompagnata da una dichiarazione di Elon Musk. "La posizione di Khamenei è chiara, il suo obiettivo è l'eliminazione di Israele e non sostenere i palestinesi. Questo non accadrà. Quello che invece accade, decennio dopo decennio, è un ciclo di violenza senza fine. Alimentare le fiamme dell'odio non sta funzionando. Forse è il momento di considerare altro", mette in evidenza Musk.



