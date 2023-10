Sciopero Hollywood pesa su Dreamworks, licenziate 70 persone

Lo sciopero di Hollywood pesa sulla Dreamworks. La casa di produzione co fondata da Steven Spielberg con Jeffrey Katzenberg e David Geffen manda a casa 70 persone, pari al 4% della sua forza lavoro. Lo riferisce Deadline. L'azienda parla anche di un aumento dei costi di produzione e di conseguenza della necessità dei tagli. In un comunicato ha spiegato che i licenziamenti riguardano diverse divisioni, tra cui film e televisione.

La Dreamworks spera che tuttavia possa esserci un'inversione di tendenza dopo l'uscita del terzo capitolo del franchise 'Trolls'. 'Trolls Band Together' è previsto in sala per il 17 novembre con i 'Nsync' che per la prima volta dopo 22 anni torneranno a suonare assieme. La boy band fondata da Lance Bass, JC Chasez, Joey Fatone, Chris Kirkpatrick e Justin Timberlake eseguirà un brano della colonna sonora del film. Lo stesso Timberlake darà la voce ad uno dei personaggi della pellicola di animazione.



