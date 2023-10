'Musk lavora a super pac per Robert F. Kennedy Jr nel 2024'

Elon Musk potrebbe lanciare, insieme ad altri, un super pac per sostenere la corsa alla Casa Bianca di Robert F. Kennedy Jr, il figlio di Bob Kennedy, come indipendente. L'indiscrezione è rilanciata dallo stratega democratico David Axelrod, che nota come un tale super pac potrebbe giocare un ruolo significativo nelle elezioni del 2024.

L'entourage di Joe Biden inizia a prendere seriamente la minaccia di un candidato indipendente, soprattutto alla luce dei sondaggi che indicano come la maggioranza degli americani è contraria a una nuova sfida fra Biden e Donald Trump. La possibile candidatura di Robert Kennedy Jr come indipendente - attualmente è un candidato democratico ma dovrebbe annunciare il cambio a giorni - e quella dell'attivista Cornel West agitano lo staff di Biden, preoccupato soprattutto per ché West potrebbe sottrarre al presidente i voti degli afroamericani.



