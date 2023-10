Los Angeles sperimenta l'Ia per prevenire crisi dei senzatetto

Los Angeles tenta la via dell'intelligenza artificiale per arginare la crisi dei senzatetto. La nuova tecnologia infatti è ritenuta un possibile strumento chiave per identificare i residenti più a rischio, ovvero coloro che potrebbero perdere la casa o il lavoro e diventare senzatetto. Una volta individuati i più esposti, le autorità interverranno con misure mirate per aiutarli. Questo potrebbe consentire una spesa più efficiente delle risorse a disposizione per combattere il dilagante fenomeno dei senzatetto in California.



