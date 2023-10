All'asta maglietta di Tom Brady dell'ultimo match con Buccaneers

Va all'asta a Las Vegas la maglietta indossata da Tom Brady durante la sua ultima partita con i Tampa Bay Buccaneers. E' stimata fino a 2,5 milioni di dollari. Se la vendita andrà secondo le previsioni, sarà da record per una maglietta da football.

Si tratta della jersey numero 12 che il fuoriclasse del football indossò per il match finale della sua 23/a stagione in NFL. In quell'occasione, i Bucs erano ai playoff contro i Dallas Cowboys, persero per 31-14. Qualche settimana dopo, nel febbraio del 2022, Brady annunciò il ritiro.

Finora il record per una jersey appartiene a Joe Montana dei San Francisco 49ers. La maglietta da lui indossata durante i Super Bowl XIX e XXIII è stata venduta lo scorso marzo per oltre 1,2 milioni di dollari.



