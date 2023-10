Lopez Obrador critica la proposta Usa di rinforzare il muro

Il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador ha rigettato, durante una conferenza stampa, la proposta statunitense di rinforzare il muro lungo la frontiera. "Hanno un atteggiamento di grande intolleranza", ha detto riferendosi a un gruppo di legislatori repubblicani, responsabili, secondo Lopez Obrador, di esercitare pressioni sul governo di Joe Biden.

Il Segretario di stato Antony Blinken si incontrerà oggi con le autorità messicane: oltre alla questione migratoria verrà discusso anche il tema del narcotraffico e la crisi del fentanyl, oppiaceo che sta causando migliaia di morti negli Usa.

Il presidente messicano ha commentato la diffusione della droga negli Stati Uniti sostenendo che sia dovuta principalmente a ragioni di tipo culturale e sociale. "Noi non abbiamo questo problema, non ci sono nemmeno mille persone che muoiono in Messico per overdose da fentanyl", ha precisato Lopez Obrador a poche ore dalla riunione con Blinken.



