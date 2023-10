Mosca, fra Russia-Usa-Ue scambio opinioni ordinario su Karabakh

Mosca ha tenuto "uno scambio di opinioni ordinario" sulla situazione nel Nagorno-Karabakh con Bruxelles e Washington su loro richiesta in riunioni separate prima dell'escalation della situazione nella regione: lo afferma la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, citata dalla Tass.

"Non c'è nulla di segreto. Era un ordinario scambio di opinioni. Seguiremo ancora come l'Occidente presenterà tutto e allora i loro obiettivi iniziali diventeranno chiari", ha detto la diplomatica rispondendo a una richiesta della Tass di commentare le affermazioni dei media secondo cui colloqui segreti sul Karabakh tra Russia, Ue e Stati Uniti sono stati tenuti a Istanbul il 17 settembre, diversi giorni prima della nuova escalation.



