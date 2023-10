L'ultima di Musk, invita i cittadini a fare i giornalisti su X

"Che senso ha leggere 1.000 parole su qualcosa che è stato postato giorni prima su X?". E' l'ultimo attacco di Elon Musk che, ovviamente in un messaggio pubblicato sul social media acquistato per 44 miliardi di dollari, accusa i media tradizionali di essere desueti. "Non mi capita quasi più di leggere notizie che mi lascino qualcosa", ha scritto ancora il patron di Tesla incoraggiando gli utenti a fare i giornalisti. "Il giornalismo dei cittadini è il futuro! Invito tutte le persone nel mondo a postare notizie, scritte e video, mentre stanno accadendo!", insiste Musk esortando a "non credere a quello che vi dicono, credete a quello che vedete".





