Usa: Taylor Swift allo stadio per partita football Chiefs-Jets

Taylor Swift è arrivata allo stadio per applaudire la sua nuova fiamma, il tight end dei Chiefs di Kansas City, Travis Kelce.

Stasera i Chiefs si scontrano a New York contro la squadra di casa, i Jets. La popstar aveva mandato in tilt il web quando la scorsa settimana era apparsa nel palco dei vip con la famiglia e gli amici del giocatore di football facendo, esplodere illazioni su una sua nuova love story con il campione 33enne.

La Swift si è fatta accompagnare allo stadio da un entourage superstellato: con la pop star c'erano gli amici Blake Lively, Ryan Reynolds, Hugh Jackman e Sabrina Carpenter. Al suo fianco anche il fratello Austin, mentre è attesa la madre di Travis, Donna Kelce, in arrivo da Filadelfia dove ha applaudito l'altro figlio Jason, anche lui giocatore di football nella squadra degli Eagles. Stamattina Travis era stato visto uscire dall'appartamento newyorchese di Taylor, in una ulteriore conferma che i due stanno facendo sul serio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA