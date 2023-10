Trump a processo a New York per gli asset gonfiati

La procura di New York contro Donald Trump. L'ex presidente è pronto ad entrare per la seconda volta nell'aula del tribunale di Manhattan per la prima udienza del processo che lo vede imputato, assieme a due dei suoi figli, di frode a banche ed assicurazioni.

L'attorney general Letitia James nel settembre del 2022 ha accusato il tycoon, Donald Jr ed Eric di aver gonfiato gli asset della Trump Organization per decenni in modo da ottenere finanziamenti più vantaggiosi e ha chiesto una sanzione da 250 milioni di dollari. Qualche giorno fa il giudice che presiederà il processo, Arthur Engoron, ha sentenziato che "dalla prove risulta evidente che i tre imputati sono responsabili di frode" per aver fornito "informazioni finanziarie false" aumentando i redditi della loro holding fino a 3,6 miliardi di dollari. Una sentenza che, ovviamente, ha mandato su tutte le furie Trump che sul suo social media Truth ha accusato il giudice di "odiarlo ancora di più della procuratrice James". L'ex presidente ha poi rivendicato che la Trump Organization "è una grande compagnia, diffamata e calunniata da questa caccia alle streghe politica".

Sta di fatto che il processo partirà lunedì e Trump dovrebbe assistere alla prima giornata, se non a tutta la settimana, secondo fonti informate.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA