"Non possiamo in nessun modo smettere di aiutare l'Ucraina contro la brutalità della Russia.

Voglio dire a Kiev e ai nostri alleati europei che potete contare su di noi". Lo ha detto Joe Biden commentando la legge che ha evitato lo shutdown che prevde però il taglio degli aiuti a Kiev. "Non abbandoneremo l'Ucraina", ha assicurato il presidente Usa.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA