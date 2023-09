Usa, media: Melania Trump ha rinegoziato l'accordo matrimoniale

Melania Trump ha rinegoziato l'accordo prematrimoniale con Donald Trump in vista di una potenziale seconda vittoria nella corsa alla Casa Bianca. Lo ha appreso in esclusiva il New York Post.

"Lo ha fatto dietro le quinte con il suo team. Solo che stavolta è un 'post nup', non un pre nup", ha detto la fonte del tabloid. Sarebbe in realtà la terza volta che Melania rinegozia i termini economici del suo matrimonio. Al centro, stavolta, sono un miglioramento del futuro finanziario del figlio Barron e condizioni favorevoli anche per lei in termini di soldi e proprietà immobiliari.



