Musk irrompe nella crisi migranti, vola al confine con Messico

Elon Musk irrompe nel dibattitto sull'emergenza immigrazione negli Stati Uniti. Il miliardario è volato al confine con il Messico e ha incontrato i politici e le autorità locali per ottenere un quadro senza filtri della situazione.

Con indosso un capello da cowboy, Musk ha visitato l'Eagle Pass in Texas. "Come immigrato negli Stati Uniti, sono estremamente pro-immigrazione. Credo sia necessario modificare il sistema dell'immigrazione illegale e consentire l'ingresso a chi lavora duramente, è onesto e può contribuire agli Stati Uniti. Allo stesso tempo non possiamo consentire a chi infrange la legge di entrare, non ha senso", ha detto Musk mettendo in guardia sul "collasso dei servizi sociali" se non si agirà presto sull'immigrazione senza controllo.



