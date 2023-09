Foto di Lincoln del 1858 donata alla biblioteca presidenziale

Una rara foto stampata su vetro di Abram Lincoln del 1858 è stata donata alla biblioteca presidenziale a lui dedicata in Illinois.

Durante la sua campagna per il Senato contro Stephen A.

Douglas (senatore del Partito democratico per l'Illinois), Lincoln posò per delle foto e ne donò una a Charles Lame, un uomo rimasto gravemente ferito mentre provava un cannone durante un comizio di colui che sarebbe stato il futuro presidente Usa.

La stampa è rimasta nella famiglia di Lame per oltre un secolo ed è stata poi ereditata da una donna residente nel Tennessee.

Alla sua morte nel 2002, i figli hanno deciso che la foto spettava alla biblioteca presidenziale. "Immagini originali di Abram Lincoln sono straordinariamente rare - ha spiegato il direttore esecutivo Christina Shutt - e foto con una storia affascinante come questa lo sono ancora di più".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA