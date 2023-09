Allerta allagamenti a Ny, a rischio metropolitana e strade

Forti temporali si sono abbattuti sulla città di New York facendo scattare l'allarme per il rischio di allagamenti in tutta la città. I disagi maggiori saranno per la circolazione stradale e la metropolitana. Alcune stazioni sono già allagate, secondo quanto riferiscono i media locali.

Nelle prossime ore i temporali interesseranno tutta la zona del 'Tri State' (New York, New Jersey e Connecticut) e parte del nord est per un totale di circa 25 milioni di persone in stato di allerta. Secondo i meteorologi le condizioni meteo cominceranno a migliorare nella giornata di domenica.



