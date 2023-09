Joe Biden annuncerà a Phoenix che fondi dell'American Rescue Plan - la legislazione da 1900 mila miliardi di dollari per la ripresa dalla pandemia - saranno utilizzati per costruire la McCain Library in collaborazione con il McCain Institute e l'Università statale dell'Arizona. Lo scrive il Washington Post. La nuova biblioteca fornirà programmi di istruzione, lavoro e monitoraggio sanitario alle comunità svantaggiate dello stato.



