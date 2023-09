Hyundai e Kia richiamano 3 milioni di auto negli Stati Uniti

Le case automobilistiche sudcoreane Hyundai e Kia stanno emettendo richiami per 3,3 milioni di veicoli negli Stati Uniti a causa del rischio di prendere fuoco all'improvviso. "Fino a quando questi veicoli richiamati non saranno stati riparati - afferma in una nota la National Highway Traffic Safety Administration - il posto più sicuro per parcheggiarli è all'esterno e lontano da case e altre strutture. Gli incendi possono verificarsi quando il veicolo è parcheggiato e spento o durante la guida." Si tratta di 1,64 milioni di veicoli Hyundai e Genesis, relativi ai modelli dal 2010 al 2015, e 1,73 milioni di Kia, dal 2010 al 2017. Il problema deriva da un difetto del sistema ABS dei veicoli da cui potrebbe fuoriuscire il liquido dei freni e causare un cortocircuito elettrico. "Hyundai - prosegue l'autorità - prevede di avvisare i proprietari perché portino i loro veicoli dal concessionario più vicino per sostituire il fusibile del modulo ABS. Kia, invece, sta ancora lavorando a una possibile soluzione".

Nessuna delle due aziende è a conoscenza di "eventuali incidenti, lesioni o decessi associati a questo difetto".

Hyundai ha registrato 21 incendi di veicoli, nonché "22 incidenti termici", tra cui fumo visibile, combustione e scioglimento. Kia ha registrato un incendio nel vano motore, tre incendi nell'abitacolo e sei casi di fusione di componenti.





