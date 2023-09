Ex speaker Camera repubblicano, perderemo con Trump candidato

I repubblicani perderanno se Donald Trump sarà il candidato scelto per rappresentare il partito alle prossime elezioni presidenziali. A parlare è Paul Ryan, ex speaker Gop della Camera dal 2015 al 2019. E' stato anche deputato del Wisconsin per circa un ventennio.

Intervenuto ad un evento della University of Wisconsin, Ryan ha detto che vincerà il partito che presenterà per primo un volto nuovo e spera quindi che ci sia qualche candidato Gop in grado di superare il magnate nelle primarie. Ha aggiunto, inoltre, che se la sfida sarà tra Trump e Biden, il presidente in carica avrà la meglio.

L'ex speaker ha anche puntato il dito contro i seguaci di Trump al Congresso che non stanno facendo nulla per evitare uno shutdown e teme che ci si arriverà.



