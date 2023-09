Si blocca giostra in Canada, in aria a testa in giù a 20 metri

Paura in un parco di divertimenti in Canada. Una giostra si è bloccata e le persone a bordo sono rimaste sospese in aria a testa in giù ad un'altezza di oltre venti metri. Un video pubblicato dai media americani mostra i passeggeri penzolanti sull'attrazione 'Lumberjack' in attesa dei soccorsi. Tutti sono stati fatti scendere dopo circa mezz'ora.

Nessuno è rimasto ferito.

Secondo una dichiarazione del parco di divertimenti 'Wonderland', in Ontario, entrambe le assi della giostra si sono bloccate improvvisamente. Non è stata tuttavia fornita una causa. Attualmente è in corso un'indagine e il parco è rimasto chiuso per un giorno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA