Si perde a 2 anni negli Usa, ritrovata addormentata sul suo cane

Storia a lieto fine in una piccola comunità del Michigan. Una bimba di due anni, Thea, è stata ritrovata sana e salva dopo essersi allontanata da casa con i suoi due cani. La piccola si era persa nei boschi e aveva camminato a piedi nudi per quasi cinque km prima di addormentarsi. E' stata ritrovata accovacciata su uno dei suoi due cani, il Rottweiler Buddy.

Secondo quanto dichiarato dalle autorità, la famiglia ha allertato la polizia verso le 20 ora locale. Trattandosi di una zona piuttosto isolata sono state mobilitate unità cinofile e droni. Nelle ricerche si è unita anche la comunità di Faithorn, cittadina del Michigan al confine con il Wisconsin. La bimba è stata ritrovata dopo circa quattro ore da una persona a bordo di un quad. Quando ha cercato di avvicinarsi, uno dei cani ha cominciato a ringhiare per proteggerla.

Per nulla traumatizzata dall'episodio, quando ha visto i genitori ha detto semplicemente, 'Ciao mamma'. E' stata visitata da un medico che l'ha trovata in ottime condizioni di salute nonostante abbia dormito all'aperto con una temperatura di circa 15 gradi.



