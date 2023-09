Jimmy Carter fa visita a sorpresa al festival della nocciolina

Jimmy Carter e la moglie Rosalynn visitano a sorpresa il festival della nocciolina a Plains, in Georgia, la città in cui la coppia vive da sempre. Lo rende noto il Carter Center in un post su X.

Dallo scorso febbraio Carter, che il 1 ottobre compirà 99 anni, si trova in una struttura hospice, dove vengono offerte cure palliative ai pazienti oncologici. La moglie, invece, soffre di demenza. La scorsa estate, l'ex presidente e l'ex first lady hanno festeggiato 77 anni di matrimonio. Qualche giorno fa il nipote Jason, presidente del Carter Center, aveva raccontato che sia Jimmy che Rosalynn Carter stanno "arrivando alla fine, come sappiamo", ma la loro situazione e' "perfetta... per questo momento della loro vita. Sono insieme a casa, innamorati, e non credo che nessuno chieda di più".





