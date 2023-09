Allerta per l'uragano Ophelia negli Usa, 40mila case al buio

E' allerta nella Carolina del Nord e in Virginia per l'arrivo dell'uragano 'Ophelia' che nella tarda serata di ieri ha lambito le coste dei due Stati con forti venti e piogge. Al momento, sono 40mila tra case e aziende rimaste senza corrente elettrica, scrive la Cnn.

Si prevede che la tempesta tropicale porterà forti piogge su un'ampia fascia del medio Atlantico, dal sud fino alla Carolina del Nord e alla Virginia fino al Delaware e New York, a partire da oggi e continuando per tutto il fine settimana. A subire il peso maggiore del suo passaggio saranno le aree costiere della Carolina del Nord, ha affermato il National Hurricane Center.

La tempesta, che si è formata al largo della costa atlantica della Florida, si sta spingendo verso la Carolina del Sud con venti fino a 96 chilometri orari. I meteorologi affermano che 'Ophelia' continuerà a rafforzarsi prima di raggiungere la Carolina del Nord questa mattina.



