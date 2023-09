Usa annunciano nuovi aiuti a Kiev per 325 milioni di dollari

Come anticipato dai media Usa, il dipartimento di Stato americano ha annunciato un nuovo pacchetto di armi all'Ucraina per 325 milioni di dollari. "La resilienza, il coraggio e la determinazione dell'Ucraina hanno ispirato il mondo e galvanizzato gli sforzi statunitensi e globali per aiutarla a difendersi e a garantire il proprio futuro", si legge in una nota del segretario di Stato Antony Blinken. Il pacchetto include "nuovi sistemi di difesa anti-aerea, munizioni di artiglieria, sistemi anti-carro nonché munizioni a grappolo, che miglioreranno ulteriormente la capacità dell'Ucraina di continuare la sua controffensiva".





