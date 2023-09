Ucraina, Zelensky: se Trump sa come finire la guerra ce lo dica

"Se Donald Trump conosce la formula per concludere la guerra ce lo dica". Lo ha detto Volodymyr Zelensky in un'intervista alla Cnn, commentando la dichiarazione del tycoon che se fosse rieletto alla Casa Bianca "farebbe sedere il presidente ucraino e Putin al tavolo dei negoziati".

"Putin non può vincere la guerra e noi non gli cederemo nessuna parte del nostro territorio", ha ribadito Zelensky assicurando che "L'Ucraina vuole finire il conflitto il prima possibile e che "la controffensiva" di Kiev "sta avendo successo, soprattutto nell'est nelle ultime due settimane".

"Abbiamo bisogno dei jet F16 adesso", ribadisce però il presidente ucraino. "I nostri alleati dicono che arriveranno presto. Ma che vuol dire presto? Potrebbe essere tra sei mesi o un anno. E poi ci sarà il tempo del training. Abbiamo bisogno di migliori sistemi di difesa adesso", ha sottolineato il leader di Kiev.



