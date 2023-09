Polizia, il bimbo morto in asilo nido a Ny ucciso da fentanyl

Il bimbo di un anno morto in un asilo nido a New York City è morto a causa di un chilo di fentanyl nascosto sotto un materassino dove i piccoli fanno il riposino nel pomeriggio. Lo ha confermato la polizia dopo giorni di speculazioni sulla morte del piccolo Nicholas Dominici per overdose.

Altri tre bambini sono stati ricoverati in ospedale dopo essere stati esposti al potente oppiode nell'asilo nido nel Bronx. La polizia ritiene che i piccoli, di età compresa tra otto mesi e due anni, abbiano inalato il fentanyl mentre dormivano. La titolare della struttura Grei Mendez, 36 anni, e l'impiegato Carlisto Acevedo Brito, 41 anni, sono stati arrestati e sono accusati di omicidio colposo e possesso di droga.



