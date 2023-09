Zelenska a New York, 'parlerò di bimbi e donne ucraine'

Agenda fitta per Olena Zelenska, la first Lady ucraina, questa settimana al fianco del marito in occasione dell'assemblea dell'Onu. Incontrerà la famiglia Clinton e i filantropi che sostengono l'Ucraina.

"Nei prossimi giorni - afferma Zelenska su Telgram - terrò diversi discorsi in vari ambienti dell'Assemblea Generale dell'Onu. In particolare parlerò dei bambini ucraini e di come sono costretti a preoccuparsi per l'attacco del nemico. Parlerò delle donne ucraine e di strategia di parità retributiva recentemente adottata in occasione dell'evento dedicato alla Giornata internazionale della parità retributiva". La moglie del presidente ucraino incontrerà i Clinton e numerosi filantropi che sostengono finanziariamente il paese in guerra.

Zelenska, insieme al direttore generale dell'Unesco, aprirà una mostra dedicata alla distruzione del patrimonio culturale, documentata nelle fotografie dei monumenti ucraini bombardati dalla Russia. "Terrò una serie di importanti incontri bilaterali, compreso un incontro con il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità", racconta la first lady.



