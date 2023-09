India, 'assurde accuse Canada su assassinio di leader sikh'

(V. 'Trudeau, prove che India sia...' delle 22:01 di ieri) (ANSA-AFP) - NEW DELHI, 19 SET - Il ministero degli Esteri indiano ha definito oggi "assurde" le accuse di Ottawa di un coinvolgimento di agenti indiani nell'omicidio di un leader sikh - Hardeep Singh Nijjar, cittadino canadese - avvenuto lo scorso giugno nel Canada occidentale.

"Le accuse di un coinvolgimento del governo indiano in qualsiasi atto di violenza in Canada sono assurde", ha dichiarato il ministero in un comunicato, aggiungendo: "Siamo uno Stato democratico con un forte impegno per lo Stato di diritto". (ANSA-AFP).



