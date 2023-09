Proposta repubblicani anti shutdown Usa senza aiuti a Kiev

Un gruppo di repubblicani della camera ha presentato un provvedimento per finanziare temporaneamente il governo americano fino al 31 ottobre, evitando così uno shutdown alla fine di settembre. L'iniziativa - riporta il Washington Post - prevede tagli a tutte le agenzie federali, esclusa quella per i veterani e il Pentagono, e non include i 20 miliardi di dollari chiesti da presidente Joe Biden per l'Ucraina, così come i 16 miliardi per i disastri naturali.

Non è chiaro se l'iniziativa sarà approvata dalla Camera.

Appare invece quasi certa una sua bocciatura in Senato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA