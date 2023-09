Trump, non mi dispiacerebbe una vice donna

Donald Trump è aperto all'idea di scegliere una candidata donna per la vice presidenza. "Mi piace l'idea, ma sceglieremo la persona migliore", ha detto il tycoon in un'intervista della Nbc trasmessa stamane.

Tra le possibile scelte ci sono la governatrice del south Dakota, Kristi Noem, che recentemente ha dato il suo endorsement a Trump, e l'avversaria dell'ex presidente alle primarie Nikki Haley, ex governatrice del South Carolina ed ex ambasciatrice Usa presso le Nazioni Unite, nominata proprio dal tycoon. "Non ci ho ancora pensato molto", ha dichiarato Trump sottolineando che il suo obiettivo è "vincere".



