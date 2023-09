Repubblicana cacciata da teatro, fumava e palpeggiava il partner

Imbarazzo per il partito repubblicano. La deputata Lauren Boebert, uno dei falchi del Grand old party, è stata cacciata da un teatro di Denver, in Colorado, per aver fumato una sigaretta elettronica, usato il telefono ed "aver palpeggiato vistosamente" il suo compagno durante una replica del musical 'Beetlejuice'.

La deputata si è scusata definendo l'esperienza "difficile e umiliante".

Boebert e il suo staff inizialmente hanno smentito che stesse fumando una sigaretta elettronica ammettendo soltanto che era stata cacciata perché troppo rumorosa. Ma un video di sorveglianza ottenuto e trasmesso dalla stazione televisiva di Denver 9News ha mostrato cosa è successo. A un certo punto una donna incinta l'ha affrontata chiedendole di smettere di ma lei si è rifiutata. Quando la sicurezza del teatro le ha chiesto di allontanarsi lei avrebbe risposto "ma sapete chi sono?".

"Gli ultimi giorni sono stati difficili e umilianti", ha dichiarato Boebert spiegando che il suo recente divorzio ha messo a dura prova lei e la sua famiglia.



