Michael Douglas,giovani possono rendere terra posto migliore

"È compito delle istituzioni, come le Nazioni Unite, e dei giovani, prendersi cura del nostro piccolo pianeta e di tutti coloro che vivono su di esso". E' quanto ha dichiarato, Michael Douglas, attore e produttore premio Oscar e Messaggero di Pace delle Nazioni Unite, parlando nella sede dell'Onu a New York nel corso dell'evento 'Gioventù per la pace', che ha fatto il punto sulle azioni e gli impegni dei giovani, nelle loro comunità, scuole e paesi, per guidare i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile .

"La Terra è l'unica casa dell'umanità e le sue risorse sono limitate" ha aggiunto Douglas, sottolineando che: "la società sta cambiando a un ritmo incredibile e i giovani sono nella posizione migliore per beneficiare di questo cambiamento".

"Tutti voi - ha concluso l'attore - avete un enorme potere per rendere questo mondo un posto migliore in cui vivere".



