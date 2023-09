Russia: ambasciatrice Usa visita in cella ex marine Paul Whelan

L'ambasciatrice degli Stati Uniti nella Federazione Russa Lynn Tracy visiterà oggi il cittadino americano Paul Whelan, condannato per spionaggio, nel carcere IK-17 in Mordovia, informa il canale Telegram dell'ambasciata.

Paul Whelan, l'ex marine statunitense arrestato in Russia nel dicembre 2018 per presunto spionaggio, è apparso per la prima volta negli ultimi tre anni in un video girato dalla tv di stato russa RT in una prigione del Paese. Il video era stato girato a maggio ma è stato diffuso solo due settimane fa.

Whelan, che ha 53 anni e la cittadinanza di Gran Bretagna, Stati Uniti, Canada e Irlanda, è stato arrestato durante un'operazione di spionaggio dagli agenti dell'Fsb in una stanza dell'albergo "Metropol" a Mosca. E' stato accusato di spionaggio e un tribunale della città di Mosca lo ha ritenuto colpevole e condannato a 16 anni in un carcere di massima sicurezza.

L'ex marine aveva detto di trovarsi nell'albergo di Mosca per un matrimonio. Secondo i servizi segreti russi invece era in possesso di una chiavetta Usb con informazioni riservate sullo stato russo. Whelan ha sempre sostenuto che le accuse nei suoi confronti siano pretestuose e si è definito ostaggio politico della Russia. Anche il governo degli Stati Uniti ha detto di ritenerlo detenuto ingiustamente, ma in questi anni non è stato inserito in nessuno scambio di prigionieri con la Russia.





