New York e i 'baby-ladri', prendono di mira i bar di Manhattan

A New York City si sta diffondendo da mesi il fenomeno dei baby-ladri, bambini usati dagli adulti per derubare persone e locali. Alcuni testimoni hanno raccontato al New York Post che gli adulti "danno istruzioni" ai bambini (che pare abbiano non più di 10 anni) e poi li aspettano all'angolo della strada per farsi consegnare il ricavato del furto. A essere presi di mira sono soprattutto i bar di Manhattan e di Brooklyn.

Il proprietario di un locale dell'Upper West Side che è stato terrorizzato da una banda di bambini ladri, ha detto di essere stato minacciato da uno di loro dopo aver visto lo stesso minore che aveva già derubato i suoi clienti a febbraio.

Jacob Rabinowitz, proprietario dell'Amsterdam Ale House, sulla West 76th Street, ha raccontato di aver cacciato via il ragazzo, ed è allora che lui lo avrebbe minacciato: "Mi ha detto che me l'avrebbe fatta pagare". Quando Rabinowitz ha detto che avrebbe chiamato la polizia, il bambino ha risposto: "La polizia non può arrestarmi, sono solo un ragazzino". Nel Financial District, invece, un altro bambino e' stato visto scappare con gli effetti personali di una cameriera trovati nella sua borsa alla Stone Street Tavern. Mentre il 13 agosto, un giovane ladro ha rubato 600 dollari in contanti da una cassaforte aperta all'Upside on Amsterdam, nell'Upper West Side.



