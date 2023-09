L'editorialista preferito di Biden,'bravo ma non corra nel 2024'

"Non penso che Joe Biden e la vicepresidente Kamal Harris dovrebbero ricandidarsi per il 2024.

E' doloroso da dire vista l'ammirazione che ho per quanto hanno fatto. Ma se fanno campagna insieme per il 2024, ritengo che Biden rischi di mandare all'aria il suo migliore risultato, quello di aver battuto Donald Trump". Lo afferma sulle colonne del Washington Post David Ignatius, l'editorialista preferito del presidente americano, secondo il quale Biden dovrebbe ritirarsi dalla corsa al 2024. "Sarebbe una scelta saggia per il Paese", scrive.

Pur lodando Biden per i risultati ottenuti, Ignatius chiede insomma al presidente di farsi da parte. Biden - spiega - ha due problemi per la campagna del 2024 e sono legati: da un lato la sua età e dall'altro il fatto che l'anzianità aumenta l'attenzione sul suo vice, Kamala Harris. Harris, osserva Ignatius, ha molte qualità ma è meno popolare di Biden e non è riuscita a farsi apprezzare né dal Paese né dal suo partito.





