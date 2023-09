'Usa-Arabia Saudita trattano per assicurarsi metalli in Africa'

Gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita sono in trattative per assicurarsi in Africa i metalli necessari ai due paesi per la transizione energetica, quali il litio e il cobalto necessari per le batterie delle auto elettriche, i computer e gli smartphone. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali per gli Usa la mossa punta a contenere la Cina. Alle aziende cinesi fa infatti capo la raffinazione dei tre quarti delle forniture di cobalto al mondo e la produzione del 70% delle batterie al litio, e questo solleva timori per l'eccessiva dipendenza dell'Occidente dalla Cina. Una partnership fra Stati Uniti e e Arabia Saudita rappresenterebbe un nuovo passo positivo nell'avvicinamento dei due Paesi dopo le tensioni sulla morte del giornalista del Washington Post Jamal Khashoggi e sui diritti umani.



