Tutte le agenzie pubbliche della città di New York potrebbero dover ridurre i loro bilanci fino al 15% per far fronte al conto sempre più salato della crisi dei migranti. A mettere in guardia sui possibili tagli è il sindaco Eric Adams, che ha già chiesto un taglio del 5% del budget entro novembre. Le riduzioni potrebbero salire al 15% se non ci saranno sufficienti aiuti dall'amministrazione Biden entro l'inizio del prossimo anno.



