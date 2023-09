Nyt, 'Biden e il figlio vicini, ma Hunter è un peso politico'

Il tracollo del patteggiamento fra Hunter Biden e il Dipartimento di Giustizia ha reso Joe Biden "triste e frustrato", spingendolo a usare un tono di "rassegnazione" tutte le volte che si è trovato a parlare del figlio. Hunter rischia ora di essere incriminato nelle prossime settimane, confermando un peso per la campagna presidenziale del padre. Nonostante questo - riporta il New York Times - il legame fra i due forte. Secondo indiscrezioni, però, Biden in diverse occasioni si è mostrato troppo ossequioso e sottomesso nei confronti del figlio, incapace di dirgli 'no'. Una lealtà, quella verso Hunter, che sta costando politicamente al presidente. Le grane del figlio lo espongono alle critiche dei repubblicani, e rischiano di minarne le chance di rielezione.





