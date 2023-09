L'eccellenza italiana nello spazio protagonista a Detroit

Il contributo dell'Italia all'industria aerospaziale globale è andato in scena a Detroit con l'evento 'Italy - The Eternal Innovator in Space', organizzato nell'ambito di LoveITDetroit, il progetto che per celebrare creatività e design italiani nella città americana capitale dell'auto durante la kermesse annuale del Detroit Month of Design.

Protagonisti di 'Italy - The Eternal Innovator in Space' sono stati il fondatore e amministratore delegato di Argotec David Avino, il vicepresidente di Persico Group Marcello Persico, e il professore Mirko Gamba, dell'università del Michigan. La console italiana a Detroit, Allegra Baistrocchi, è intervenuta mettendo in evidenza gli elevati livelli raggiunti dall'industrai aerospaziale italiana negli ultimi anni. L'evento è un "testamento all'impegno dell'Italia all'eccellenza dell'industria aerospaziale - ha detto Baistrocchi -. Siamo lieti di celebrare il ruolo chiave dell'Italia nel dare forma al futuro dell'esplorazione spaziale"



