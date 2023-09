Kim Kardashian a Biden, 'fermare il prossimo genocidio armeno'

Kim Kardashian lancia un appello al presidente Joe Biden, al quale chiede di fermare il prossimo genocidio armeno. In un commento su Rolling Stone, la star e il produttore Eric Esrailian si rivolgono a Biden: "Noi siamo armeni. Siamo discendenti di sopravvissuti al genocidio armeno e non vogliamo parlare di un altro genocidio in futuro".

Kardashian e Esrailian parlano del governo dell'Azerbaijan che usa la "fame come arma contro la popolazione dell'Armenia", che "blocca le associazioni che tutelano i diritti umani e usa una retorica che è segno di un intento genocida". Secondo Kardashian e Esrailian sarebbe necessaria un'azione subito da parte di Biden.

Non è la prima volta che Kardashian fa appello alla Casa Bianca per l'Armenia. Nel 2015 si era rivolta a Barack Obama chiedendogli di usare la parola "genocidio" per descrivere il massacro degli 1,5 milioni di armeni nel 1915. Nel 2020 aveva chiesto a Donald Trump di fare di più per il paese.

