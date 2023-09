Trump organizza evento per aiutare Giuliani con le spese legali

Donald Trump ha organizzato un evento nel suo golf club di Bedminster, in New Jersey, per aiutare il suo ex avvocato Rudy Giuliani a pagare milioni di spese legali. Lo riporta la Cnn.

Per partecipare alla serata bisognerà sborsare ben 100.000 dollari a testa e l'obiettivo è di raccogliere circa 1 milione di dollari da devolvere direttamente all'ex sindaco di New York.

Secondo il figlio di Giuliani, Andrew, l'evento aiuterà il padre "a mettere insieme una squadra per combattere contro ciò che molti di noi vedono come procedimenti giudiziari politici".

Secondo fonti informate, le spese legali di Giuliani ammontano a circa 5 milioni di dollari.



