Negli Usa carenza di lassativi dopo un'impennata della domanda

Gli americani sono diventati così dipendenti dai lassativi che nelle farmacie gli scaffali sono vuoti e c'è carenza di polietilenglicole 3350, il nome generico di prodotti come Miralax e Glycolax.

Secondo quanto spiega il Wall Street Journal, l'impennata della domanda si spiega da una parte con la popolazione che invecchia, ma anche con un maggiore interesse da parte dei consumatori più giovani. Le motivazioni sono da ricercare pure nelle ricadute della pandemia di covid, periodo in cui tante persone hanno mangiato troppo e male, hanno fatto meno esercizio fisico e durante la quarantena hanno sofferto maggiormente di ansia: tutte cause principali della disfunzione intestinale, secondo gli esperti.

Ma anche adesso, l'impennata dei viaggi e degli orari di lavoro ibridi interrompono la routine e gli orari dei pasti, portando probabilmente a irregolarità. Sebbene alcuni lassativi e integratori siano sicuri da assumere regolarmente, gli operatori sanitari affermano che il crescente uso eccessivo li preoccupa, anche perche' ci sono molte persone che usano lassativi come l'Ozempic come metodo per dimagrire. Secondo la società di analisi Pattern, le ricerche di pillole lassative su Amazon sono più che triplicate nell'ultimo anno. I produttori degli integratori di fibre Metamucil e Benefiber, nel frattempo, segnalano una crescita delle vendite a due cifre negli ultimi anni. Mentre Bayer, proprietaria di Miralax, ha rifiutato di commentare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA