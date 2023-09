La Situation Room della Casa Bianca rinnovata, 50 milioni lavori

La Situation Room, la storica area di massima sicurezza della Casa Bianca dove nel corso degli anni i presidenti americani hanno ricevuto briefing top secret e seguito eventi storici, è stata rinnovata. I lavori, i primi in 15 anni, sono costati 50 milioni di dollari e sono durati un anno. Gli interventi più significativi hanno riguardato i miglioramenti tecnologici introdotti e hanno sorpreso positivamente Joe Biden, che ha visitato la nuova Situation Room martedì.

Costruita dall'amministrazione di John Fitzgerald Kennedy per ricevere e inviare in sicurezza informazioni dopo l'invasione della baia dei Porci, la Situation Room ha conquistato nei decenni l'immaginario di Hollywood ed è stata ritratta in film e serie tv. Nella Situation Room Biden ha seguito il ritiro dall'Afghanistan, Donald Trump ha ricevuto briefing sul Covid e Barack Obama ha assistito al raid dei Navy Seals contro Osama bin Laden in Pakistan.



